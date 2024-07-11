Політика

Офіційно: Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії
11 Липня 2024 20:41
читать на русском →
британія, Залужний
Валерій Залужний у Великій Британії / Фото з ТГ-каналу Залужного

Колишній Головком Валерій Залужний приступив до виконання своїх обов’язків на посаді посла України у Великій Британії.

Про це Залужний повідомив у себе в Telegram.

“Продовжую служити Україні. 

Приступив до виконання обов’язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі, – повідомив Залужний.

Як зазначив колишній Головком, перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності Посольства.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
11 Липня 2024 20:23

Байден на зустрічі з Зеленським оголосив черговий пакет військової допомоги
11 Липня 2024 20:41

Офіційно: Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії
11 Липня 2024 19:10

США та Німеччина запобігли замаху РФ на гендиректора оборонного заводу Rheinmetall, – CNN
11 Липня 2024 18:07

Україна та Румунія уклали безпекову угоду
11 Липня 2024 16:33

У ЄС обговорюють можливість позбавити Угорщину головування, – FT
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки