Офіційно: Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії

Колишній Головком Валерій Залужний приступив до виконання своїх обов’язків на посаді посла України у Великій Британії.

Про це Залужний повідомив у себе в Telegram.

“Продовжую служити Україні. Приступив до виконання обов’язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі, – повідомив Залужний.

Як зазначив колишній Головком, перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності Посольства.