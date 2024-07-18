Суспільство

Один із синів ексзаступника секретаря РНБО Гладковського будує віллу в Іспанії, – “Схеми”
18 Липня 2024 21:40
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корупція
Ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський / Фото: УНІАН

Один із синів колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Михайло володіє фірмою, яка будує віллу на узбережжі Іспанії.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту “Радіо Свобода” “Схеми”.

Іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє син Гладковського Михайло у квітні 2022-го купила земельну ділянку на майже 0,5 га (4328 квадратних метрів) в елітному поселенні La Zagaleta.

La Zagaleta — це закрите елітне поселення на півдні Іспанії у провінції Малага. Там же вілли є в експрезидента України Петра Порошенка та його соратників, серед яких був й Олег Гладковський.

Ділянку купили під забудову. Із супутникових знімків видно, що з літа 2022 року й досі на цій землі активно будують віллу.

Як пишуть “Схеми”, Михайло Гладковський — це 28-річний середній син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він найменш публічний у родині, але дотичний до родинного бізнесу: в Україні він є співвласником декількох компаній, що входять до його структури або з ним пов’язані.

“Схеми” звернулись до Михайла та Олега Гладковських по коментарі щодо вілли в Іспанії, але ті не відповіли. Редакція також спрямувала запити корпорації “Богдан”, президентом якої є Олег Гладковський.


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