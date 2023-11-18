Кримінал

Один із найвідоміших російських кілерів вийшов на волю

18 Листопада 2023 15:22
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росія

Кілер Оріхівської ОЗУ Олександр Пустовалов на прізвисько Сашко Солдат вийшов на волю з колонії суворого режиму у селищі Моніно у Тверській області, повідомляє РИА Новости. За даними агентства, він звільнився 18 листопада.

Про те, що Пустовалов може вийти на свободу «найближчим часом», увечері 17 листопада повідомили місцеві ЗМІ. За їхніми даними, Пустовалов вийшов із колонії таємно, щоби не привертати уваги журналістів.

Пустовалова перед визволенням перевели до колонії в Торжку, звідки він вийшов. “Московський комсомолець” стверджує, що Пустовалова “під прикриттям” вивезли з колонії 16 листопада.

Олександр Пустовалов, який убивав кримінальних авторитетів та співробітників правоохоронних органів, провів в ув’язненні 24 роки. Його затримали у 1999 році за звинуваченням у вбивствах понад 30 осіб. Як писав «Комерсант», Пустовалов пішов на угоду зі слідством і допоміг розкрити інші кримінальні справи, що вплинуло на термін його ув’язнення.

У жовтні Нелідівський міжрайонний суд Тверської області задовольнив адміністративний позов виправної колонії №9, яка просила встановити адміністративний нагляд за Пустоваловим. Його зобов’язали протягом трьох років після звільнення відмічатись у поліції, йому також заборонили виїжджати з Москви та виходити на вулицю вночі.


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