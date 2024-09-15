Кримінал

Одна жінка вважається зниклою безвісти після удару по харківській багатоповерхівці
15 Вересня 2024 19:05
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обстріли, харків
Росіяни вкотре поцілили по багатоповерховому житловому будинку в Харкові / Фото ДСНС

Через удари росіян по Харкову постраждали 41 людина, одна жінка вважається зниклою безвісти. про це повідомили в поліції Харківської області.

15 вересня окупанти завдали авіаудару по Немишлянському району Харкова. Одна з авіабомб влучила в багатоповерхівку. У квартирах зайнялася пожежа.

Станом на 18:30 травмовано 41 мешканець району.

Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що удари завдані бомбою ФАБ-250 з УМПК.

Поруч із місцем влучання розгорнуто роботу штабу Національної поліції. Тут громадяни, які розшукують рідних, можуть здати зразки ДНК для ідентифікації тіл, які можуть бути знайдені на місці трагедії.

На 18:30 до слідчих надійшло 30 заяв від громадян про пошкодження майна, а також одна заява щодо зниклої безвісти жінки.

Задля запобігання мародерству поліція здійснюватиме чергування біля пошкодженого будинку.


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