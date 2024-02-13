Суспільство

Одна з теплоелектростанцій на Дніпропетровщині припинила роботу через ворожий обстріл

13 Лютого 2024 09:52
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тес, дніпро, обстріл
Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Внаслідок ворожого обстрілу отримала значні пошкодження і припинила роботу одна з теплоелектростанцій на Дніпропетровщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

«У ніч на 13 лютого обстріляно одну з ТЕС на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за кілька годин. Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Крім того, через короткострокове відключення лінії електропередачі були перебої з електропостачанням для споживачів.

Зазначається, що наразі споживачі у Дніпрі заживлені. Триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень.

Про обстріл ТЕС вночі повідомила компанія ДТЕК у Телеграм.

«Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України. В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що у ДТЕК зазначають, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.


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