Одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок атаки російських дронів на Київщину

3 січня окупанти атакували Київ та область безпілотниками. Внаслідок падіння уламків на Київщині одна людина загинула, троє людей постраждали.

Про це повідомив т. в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

За даними мера столиці Віталія Кличка, у Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БпЛА, постраждалих немає.

В одному з районів Київській області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника загинув водій вантажівки.

В іншому районі фрагменти збитого дрона впали на приватний будинок, розпочалася пожежа. Постраждали троє людей: у 67-річної жінки гостра реакція на стрес, 16-річного хлопця госпіталізували з порізом, а в його батька – різані рани ніг.

В іншому населеному пункті уламками на вулиці поранена жінка, її доправили в лікарню.