Одеська журналістка звинувачує ТЦК у побитті сина: поліція розпочала розслідування

Одеська письменниця та журналістка Вікторія Колтунова звинуватила представників місцевого ТЦК у побитті сина. У територіальному центрі комплектування відреагували та заявили про початок службової перевірки. Тим часом поліція відкрила кримінальну справу.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

У Facebook Вікторія Колтунова опублікувала пост, в якому повідомила, що її сина Максима схопили начебто представники ТЦК: “вивезли за місто, били та вимагали гроші”.

“Мого сина схопило ТЦК, вивезли за місто і хоча в нього всі документи про те, що я, його мати і його дружина інваліди 2 групи, били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер”, – написала Колтунова.

За словами Вікторії, люди викликали швидку і наразі її син у лікарні з переламами ребер, пошкодженням легень та струсом мозку. Чоловіку також зробили операцію на легені.

Журналістка повідомила, що звернулася до поліції і там, за її словами, повідомили, що до випадку начебто причетні представники Болградського ТЦК.

В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на звинувачення та зазначили, що перевіряють інформацію, створили комісію та опитують свідків.

“Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту”, – йдеться в повідомленні.

27 січня у поліції Одещини повідомили, що розпочали розслідування за статтею 122 Кримінального кодексу України – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.