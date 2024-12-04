Одеська міськрада виділила кошти на демонтаж памʼятників з імперською символікою, серед них Пушкін

Депутати Одеської міськради ухвалили рішення виділити 200 тисяч гривень на проєктування робіт щодо демонтажу 13 памʼятників з російською імперською символікою.

Про це повідомляє “Суспільне“.

По 20 тисяч гривень витратять на наступні памʼятники:

вченому Вікторові Глушку;

братську могилу червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;

Олександру II (Пам’ятна колона на честь закладки парку);

партизанці та розвідниці Зої Космодем’янській;

бюст маршалу Родіону Малиновському;

генералу Черняховському;

льотчику Валерію Чкалову.

По 10 тисяч гривень виділять на демонтаж: