Суспільство

Одеська міськрада виділила кошти на демонтаж памʼятників з імперською символікою, серед них Пушкін
4 Грудня 2024 18:43
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декомунізація
Скульптура Пушкіна в Одесі / Фото: Суспільне Одеса

Депутати Одеської міськради ухвалили рішення виділити 200 тисяч гривень на проєктування робіт щодо демонтажу 13 памʼятників з російською імперською символікою.

Про це повідомляє “Суспільне“.

По 20 тисяч гривень витратять на наступні памʼятники:

  • вченому Вікторові Глушку;
  • братську могилу червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;
  • Олександру II (Пам’ятна колона на честь закладки парку);
  • партизанці та розвідниці Зої Космодем’янській;
  • бюст маршалу Родіону Малиновському;
  • генералу Черняховському;
  • льотчику Валерію Чкалову.

По 10 тисяч гривень виділять на демонтаж:

  • памʼятника Ісаку Бабелю;
  • памʼятника Олександру Маринеску;
  • стіни чекістів;
  • двох памʼятників поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;
  • пам’ятника комсомольцям Одещини.

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