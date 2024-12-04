Одеська міськрада виділила кошти на демонтаж памʼятників з імперською символікою, серед них Пушкін

Депутати Одеської міськради ухвалили рішення виділити 200 тисяч гривень на проєктування робіт щодо демонтажу 13 памʼятників з російською імперською символікою.
Про це повідомляє “Суспільне“.
По 20 тисяч гривень витратять на наступні памʼятники:
- вченому Вікторові Глушку;
- братську могилу червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;
- Олександру II (Пам’ятна колона на честь закладки парку);
- партизанці та розвідниці Зої Космодем’янській;
- бюст маршалу Родіону Малиновському;
- генералу Черняховському;
- льотчику Валерію Чкалову.
По 10 тисяч гривень виділять на демонтаж:
- памʼятника Ісаку Бабелю;
- памʼятника Олександру Маринеску;
- стіни чекістів;
- двох памʼятників поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;
- пам’ятника комсомольцям Одещини.