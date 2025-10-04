Одеса знову йде під воду: у місті злива, кілька вулиць підтопило

Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі та області розпочався сильний дощ, який триватиме до кінця доби. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Місцеві Telegram-канали публікують відео перших наслідків негоди. Так, на Малій Арнаутській впало дерево та повністю перекрило вулицю. Повідомляють про підтоплення вулиць Промислова, Хімічна, Давида Ойстраха.

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. У наступні 1-2 години очікується значний дощ, який збережеться до кінця дня.

Одеська мерія нагадує одеситам і гостям міста про необхідність стежити за змінами погодних умов, бути пильними, при погіршенні погоди обмежити переміщення та поїздки містом, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.

“Прохання не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач та на решітках дощоприймачів”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі через потужну зливу, яка накрила місто у 30 вересня, загинули десятеро людей, зокрема дитина. При Одеській ОВА створено комісію для перевірки причин трагедії. Понад 1000 людей звернулися по допомогу через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. Через негоду у місті пошкоджено близько 300 приватних та близько 400 багатоквартирних будинків.