Політика

Очільники МЗС України та Угорщини обговорили відкриття переговорів України та ЄС

11 Грудня 2023 18:53
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Угорщина, мзс, кулеба, єс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із угорським колегою Петером Сійярто рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України та чітко наголосив йому на спільному майбутньому в Європі.

Про це глава української дипломатії заявив в Інстаграмі.

“Щойно завершив зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова. Ми давно одне одного знаємо, хоча дійсно з початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли та грунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання один одного”, – зазначив він.

Кулеба поінформував, що головною темою було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

“Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати Президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру”, – додав очільник МЗС України.

Міністр насамкінець наголосив, що чітко сказав угорському колезі: “У нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом”.


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