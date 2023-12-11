Очільники МЗС України та Угорщини обговорили відкриття переговорів України та ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із угорським колегою Петером Сійярто рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України та чітко наголосив йому на спільному майбутньому в Європі.

Про це глава української дипломатії заявив в Інстаграмі.

“Щойно завершив зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова. Ми давно одне одного знаємо, хоча дійсно з початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли та грунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання один одного”, – зазначив він.

Кулеба поінформував, що головною темою було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

“Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати Президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру”, – додав очільник МЗС України.

Міністр насамкінець наголосив, що чітко сказав угорському колезі: “У нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом”.