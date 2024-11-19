Політика

Очільники МЗС країн ЄС відмовились припиняти політичний діалог з Ізраїлем
19 Листопада 2024 09:41
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єс, ізраїль, мзс
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністри закордонних справ країн ЄС відхилили пропозицію верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля призупинити політичний діалог з Ізраїлем через ситуацію в Газі.

Про це повідомляє dpa.

На зустрічі в Брюсселі кілька країн дали зрозуміти, що не підтримують пропозицію Борреля. Оскільки для ухвалення рішення потрібна одностайність, воно наразі не може бути реалізоване.

За інформацією дипломатів, серед тих, хто виступив проти ініціативи Борреля, були представники Німеччини, Австрії, Чехії, Угорщини та Нідерландів.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, однак, висловила готовність до дій проти членів ізраїльського уряду, які ставлять під сумнів право палестинців на існування чи порушують міжнародне право.


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