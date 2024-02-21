Політика

Очільники МЗС країн G20 сьогодні зберуться на саміті у Бразилії 

21 Лютого 2024 15:31
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бразилія, G20
Прапори країн-членів G20 /Getty Images

Очільники МЗС країн «Великої двадцятки» зберуться на саміті 21 лютого в Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє The Guardian.

Вони обговорять світову напруженість та шляхи вдосконалення багатосторонніх організацій у рамках підготовки до щорічного саміту лідерів під головуванням Бразилії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрінуться вперше після короткої розмови на зустрічі міністрів закордонних справ у Нью-Делі минулого року.

В якості нововведення Бразилія запропонує провести другу зустріч міністрів закордонних справ G20 у вересні під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку з метою просування переговорів про глобальне управління за участю всіх країн-членів ООН, запрошених до участі.


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