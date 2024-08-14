Кримінал

Очільнику Антимонопольного комітету Кириленку повідомлено про підозру у незаконному забагаченні на 56 млн гривень
14 Серпня 2024 12:58
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корупція
Павло Кириленко / Вікіпедія

14 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56 млн гривень, а також недостовірне декларування.

Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Як повідомляє САП, досудовим розслідуванням установлено, що у 2020–2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОВА, набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Серед набутого посадовцем майна:

  • 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
  • будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль марки ВМW Х3.

“Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок”, — йдеться у повідомленні САП.

Далі з метою приховання факту незаконного збагачення Кириленко не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

У відомстві додали, що приводом для розслідування щодо Кириленка стало оприлюднення журналістського розслідування “Радіо Свобода.


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