Очільнику Антимонопольного комітету Кириленку повідомлено про підозру у незаконному забагаченні на 56 млн гривень

14 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56 млн гривень, а також недостовірне декларування.

Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Як повідомляє САП, досудовим розслідуванням установлено, що у 2020–2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОВА, набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Серед набутого посадовцем майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль марки ВМW Х3.

“Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок”, — йдеться у повідомленні САП.

Далі з метою приховання факту незаконного збагачення Кириленко не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

У відомстві додали, що приводом для розслідування щодо Кириленка стало оприлюднення журналістського розслідування “Радіо Свобода.