Очільник «Sputnik Молдова» Віталій Денісов є офіцером ГРУ

Очільник «Sputnik Молдова» Віталій Денісов, якого 13 вересня видворили з Молдови через підозри у втручанні у внутрішні справи країни, є кадровим російським офіцером.

Про це повідомляє The Insider.

Як з’ясували журналісти, Денісов є співробітником 72-го центру спеціальної служби (військова частина ГРУ №54777). Ця структура займається інформаційними вкидами та дезінформацією іноземної аудиторії.

Денісов народився 1967 року у Закарпатській області та після школи вступив до Львівського вищого військово-політичного училища, де готували політруків та військових журналістів, йдеться у розслідуванні.

1992 року Денісов відмовився складати присягу Україні та разом з іншими відмовниками з училища перебрався до Москви. Там його поселили в офіцерському гуртожитку, що неподалік штаб-квартири ГРУ.

Згідно з даними The Insider, Денісов працював у газеті Міноборони РФ «Червона зірка», де в основному висвітлював діяльність десантних військ. Відомо, що у 2005 році він отримав відомчу квартиру в Москві та чергове офіцерське посвідчення АА 0014839.

У 2013 році Денісов працював у Головному слідчому управлінні Московської області. Журналісти не змогли встановити, чим він там займався.

Зі слідчого комітету Денісов перейшов до 72-го центру спеціальної служби. 2016 року йому присвоїли звання полковника ПДВ, а 2019-го призначили головним редактором Sputnik у Південній Осетії. Після цього він очолив радіостанцію в Баку, а 2022 року переїхав до Кишинева.