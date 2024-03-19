Політика

Очільник МЗС Туреччини заявив про сподівання, що 2025 рік стане “мирним для української держави”

19 Березня 2024 14:54
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туреччина, україна, мзс
Хакан Фідан / Getty Images

Глава міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження. За його словами, в Анкарі сподіваються, що 2025 рік стане “мирним для української держави”.

Про це повідомляє CNN Turk, посилаючись на заяву Хакана Фідана.

“Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році”, — сказав він і додав, що Анкара не бачить підстав для “розв’язання проблеми” у цьому році.

Фідан наголосив, що Туреччина — одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі.

“Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості”, — сказав глава турецької дипломатії.

Він підкреслив, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат.

“Це зберігає ризик поширення. Нас турбує така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається зі слів, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми”, — сказав Фідан.


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