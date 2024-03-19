Очільник МЗС Туреччини заявив про сподівання, що 2025 рік стане “мирним для української держави”

Глава міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження. За його словами, в Анкарі сподіваються, що 2025 рік стане “мирним для української держави”.

Про це повідомляє CNN Turk, посилаючись на заяву Хакана Фідана.

“Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році”, — сказав він і додав, що Анкара не бачить підстав для “розв’язання проблеми” у цьому році.

Фідан наголосив, що Туреччина — одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі.

“Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості”, — сказав глава турецької дипломатії.

Він підкреслив, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат.

“Це зберігає ризик поширення. Нас турбує така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається зі слів, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми”, — сказав Фідан.