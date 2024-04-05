Очільник МЗС Норвегії не став би виключати введення військ в Україну

Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде не виключає введення військ на територію України з метою надання підтримки і проведення навчань.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Він зауважив, що ті розмови, які велися на тему потенційного відправлення західних військ в Україну, були насправді не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо.

«Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати», – сказав міністр.

Глава МЗС Норвегії також підкреслив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.

«Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо», – зауважив Еспен Барт Ейде.