Суспільство

Очільник ГУР пообіцяв нову “бавовну” в тимчасово окупованому Криму

22 Серпня 2023 17:52
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крим, гур, буданов

Головний військовий розвідник України Кирило Буданов обіцяє “на днях” нові випадки “знищення окупантів” в захопленому Росією Криму.

Про це повідомив голова ГУР Буданов у деокупованому Ірпені, що під Києвом, трансляцію звідки у вівторок вів канал ITV

За словами Буданова, є в Україні люди, які бояться деокупації Криму, але є і багато тих, хто чекає на звільнення від росіян. І їм треба дати надію.

“Ось для того ми і маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, руху опору на тимчасово окупованих територіях, і просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що в принципі і робиться, ви це бачите і на днях ще побачите”.


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