Політика

Очільниця Словаччини наголосила на важливості надання Україні засобів для захисту у війні з РФ

3 Січня 2024 08:07
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україна, Словаччина

Словацька президентка Зузана Чапутова, коментуючи масовану ракетну атаку РФ 2 січня, наголосила на важливості допомоги Україні в її захисті від російської агресії.

Як пише “Європейська правда”, про це вона заявила у Twitter (X).

“Ще один Новий рік, ще одне звірство. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться в наступному році – це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту”, – вказала Чапутова.

За її словами, РФ випустила рекордну кількість ракет та безпілотників по містах і селищах України, щоб тероризувати мирне населення.


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