Очільниця МЗС Німеччини розкритикувала заяву Папи про мирні переговори 

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала заяву Папи Римського Франциска, який сказав, що Україна має підняти “білий прапор”, зазначивши, що “не розуміє” цих слів.

Про це пише Tagesschau.

“У наш час я цього не розумію. Можливо, нам варто їхати в Україну з тими, хто висуває вимоги мирних переговорів”, – сказала Бербок.

Говорячи про війну РФ проти України, Бербок зазначила, що деякі речі можна зрозуміти, тільки побачивши їх на власні очі.

“Я запитую себе: де Папа? Папа має знати про це”, – наголосила Бербок і додала, що федеральний уряд Німеччини намагається “щодня покласти край цій жахливій драмі, і щодня бачить, що вигадуються ще гірші речі”.

Міністерка заявила, що весь світ має набратися сміливості стати на бік народу України і зробити все можливе, щоб Україна змогла захистити себе.

“Якби існував хоч мінімальний шанс, що російський режим виявить готовність до переговорів, “тоді весь світ був би готовий до них. На жаль, ми щодня бачимо зворотне”, – зазначила Бербок.