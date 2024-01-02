Очільниця Молдови прокоментувала масовані ракетні удари по Україні

Президентка Молдови Мая Санду після серії нових ракетник атак Росії на українські міста наголосила на вирішальності безперервної міжнародної підтримки України.

Про це Санду написала 2 січня у своєму Twitter (Х), пише “Європейська правда”.

“На початку 2024 року жорстокі атаки Росії на українські міста продовжуються, спричиняючи смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України”, – зазначила Санду.

Безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу, підкреслила вона.