Політика

Очільниця Молдови прокоментувала масовані ракетні удари по Україні

2 Січня 2024 13:00
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молдова

Президентка Молдови Мая Санду після серії нових ракетник атак Росії на українські міста наголосила на вирішальності безперервної міжнародної підтримки України.

Про це Санду написала 2 січня у своєму Twitter (Х), пише “Європейська правда”.

“На початку 2024 року жорстокі атаки Росії на українські міста продовжуються, спричиняючи смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України”, – зазначила Санду. 

Безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу, підкреслила вона.


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