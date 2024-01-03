Політика

Очільниця Грузії прокоментувала масовану ракетну атаку РФ

3 Січня 2024 09:56
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україна, грузія

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі після масованої ракетної атаки Росії на українські міста 2 січня висловила солідарність з Україною.

Про це, як пише “Європейська правда”, вона написала у вівторок ввечері у своєму Twitter (Х).

“В той час як ми входимо в новий рік, Росія розпочинає 2024 рік з невпинних, невиправданих нападів на цивільне населення і життєво важливу інфраструктуру в Україні. Наші думки з Україною, і Грузія солідарна з нею в цей час, який мав би бути святковим”, – зазначила Зурабішвілі.


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