Політика

Очільниці МЗС Бельгії можуть оголосити вотум недовіри через надання віз представникам Росії та Ірану

29 Червня 2023 09:51
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росія, іран, бельгія

Міністерці закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб у четвер можуть оголосити вотум недовіри після скандалу з наданням віз іранській та російській делегаціям в рамках з’їзду мерів у Брюсселі.

Про це повідомило видання Euractiv.

Лябіб, ймовірно, не відправлять у відставку. Соціалістична партія PS, франкомовна Ecolo і фламандські зелені Groen вже оголосили, що не підтримають вотум недовіри Лябіб, пояснюючи, що це може дестабілізувати уряд. При цьому зазначається, що довіра до міністерки ще не відновлена.

“Ми не хочемо ставити під загрозу стабільність країни. Для нас, однак, Лябіб повинна пообіцяти реформувати візову процедуру, підтвердити боротьбу за права людини в Ірані і поставити на місце іранського посла, – сказав Воутер де Вріндт від Groen.

Також Лябіб підтримає прем’єр-міністр Александр де Кроо.

“Ми повинні покласти політичну відповідальність туди, куди вона належить. Незважаючи на негативну думку (федерального уряду), Брюссель все ж вирішив запросити (іранців) і навіть оплатити їхнє перебування. Ось де лежить відповідальність”, – наголосив де Кроо в інтерв’ю VTM минулого тижня.

На його думку, позиція федерального уряду щодо іранської влади чітка, і видача віз іранській делегації, до складу якої входив мер Тегерана, не змінює цієї позиції.

У понеділок Лябіб дала пояснення і вибачилася за свою роль у видачі віз, визнавши, що припустилася помилки.


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