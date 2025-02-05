Економіка

Об’єднання Honda і Nissan опинилося під загрозою зриву, – WSJ
5 Лютого 2025 10:12
читать на русском →

Рада директорів японського автовиробника Nissan планує відхилити умови Honda щодо об’єднання, що ставить під загрозу план злиття двох компаній, пише The Wall Street Journal

Спочатку передбачалося, що компанії увійдуть в один холдинг на рівноправних умовах. Але нещодавно Honda представила нову пропозицію. З неї випливало, що Nissan стане “дочкою” Honda. 

Джерело WSJ, знайоме з ходом переговорів, повідомило, Nissan вважає нову пропозицію неприйнятною і планує її відхилити. 

Зі свого боку японське видання Nikkei стверджує, що Nissan планує призупинити переговори про злиття з Honda. Таке рішення ухвалено через те, що автовиробники не змогли домовитися про структуру об’єднаної компанії і яку роль у ній відіграватиме кожна зі сторін. 

23 грудня 2024 року Honda і Nissan оголосили, що почали переговори про злиття. Автовиробники підписали меморандум про взаєморозуміння, щоб почати обговорення і розглянути можливість інтеграції бізнесу двох компаній шляхом створення спільної холдингової компанії.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Лютого 2025 11:55

Українські десантники взяли в полон 21 російського військового в Курській області
5 Лютого 2025 11:27

МАГАТЕ відклало ротацію на окупованій ЗАЕС через відсутність гарантій безпеки з боку РФ
5 Лютого 2025 11:11

На Дніпропетровщині затримали агентів РФ, які підірвали вибухівку біля ТЦК
5 Лютого 2025 09:51

Поліція викрила наркокартель, який діяв у десяти регіонах України
5 Лютого 2025 09:18

Ворог атакував Україну ракетами та дронами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки