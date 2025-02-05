Об’єднання Honda і Nissan опинилося під загрозою зриву, – WSJ

Рада директорів японського автовиробника Nissan планує відхилити умови Honda щодо об’єднання, що ставить під загрозу план злиття двох компаній, пише The Wall Street Journal.

Спочатку передбачалося, що компанії увійдуть в один холдинг на рівноправних умовах. Але нещодавно Honda представила нову пропозицію. З неї випливало, що Nissan стане “дочкою” Honda.

Джерело WSJ, знайоме з ходом переговорів, повідомило, Nissan вважає нову пропозицію неприйнятною і планує її відхилити.

Зі свого боку японське видання Nikkei стверджує, що Nissan планує призупинити переговори про злиття з Honda. Таке рішення ухвалено через те, що автовиробники не змогли домовитися про структуру об’єднаної компанії і яку роль у ній відіграватиме кожна зі сторін.

23 грудня 2024 року Honda і Nissan оголосили, що почали переговори про злиття. Автовиробники підписали меморандум про взаєморозуміння, щоб почати обговорення і розглянути можливість інтеграції бізнесу двох компаній шляхом створення спільної холдингової компанії.