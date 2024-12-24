Економіка

Японські автогіганти Nissan та Honda розпочали перемовини про об’єднання
24 Грудня 2024 07:46
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авто, японія
Макото Учіда, президент і головний виконавчий директор Nissan, і Тошіхіро Мібе, президент Honda, проводять спільну прес-конференцію щодо переговорів про злиття компаній у Токіо / Фото: Reuters

Nissan і Honda офіційно погодилися на початок переговорів щодо злиття в єдиний концерн, який може стати третім у світі за обсягами продажів, поступаючись лише Toyota і Volkswagen.

Як повідомляє CNN, у процесі також братиме участь Mitsubishi, яка вже входить до альянсу з Nissan. 

Експерти вважають, що Nissan виграє від такого об’єднання більше, оскільки компанія переживає труднощі після розриву з Renault і, за оцінками, могла б збанкрутувати до 2026 року.

Honda, у свою чергу, прагне посилити свої позиції на тлі зростаючої конкуренції з боку китайських автовиробників.

Ідею злиття Honda і Nissan підтримує уряд Японії – він виступив із такою пропозицією ще 2020 року.

Влада країни вважає, що це допоможе захистити японську промисловість і зміцнити її конкурентоспроможність. А реструктуризація компаній дасть їм змогу підвищити свою капіталізацію та знайти кошти на розвиток і нові технології.


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