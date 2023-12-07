Обсяг допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня 

У серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року − він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на результати дослідження, проведеного Кільським інститутом світової економіки

Повідомляється, що в період з серпня по жовтень 2023 року загальна вартість нових пакетів допомоги склала 2,11 млрд євро − це є найнижчим показником з січня 2022 року.

Активними донорами є Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також Канада і Велика Британія.

США залишаються найбільшим донором військової допомоги із загальним обсягом 44 млрд євро. Однак, повідомляється, що Німеччина швидко наздоганяє їх з військовими зобов’язаннями на загальну суму понад 17 мільярдів євро.

Також в дослідженні йдеться, що країни ЄС продовжують наздоганяти США за обсягом обіцяної військової допомоги і вже випереджають їх за цим показником.

Із загальних 25 мільярдів євро, обіцяних на важке озброєння (січень 2022 – жовтень 2023 року), 43% припадає на США і 47% – на всі країни і інституції ЄС разом узяті.