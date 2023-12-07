Політика

Обсяг допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня 

7 Грудня 2023 13:02
читать на русском →
допомога, україна

У серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року − він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на результати дослідження, проведеного Кільським інститутом світової економіки

Повідомляється, що в період з серпня по жовтень 2023 року загальна вартість нових пакетів допомоги склала 2,11 млрд євро − це є найнижчим показником з січня 2022 року.

Активними донорами є Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також Канада і Велика Британія.

США залишаються найбільшим донором військової допомоги із загальним обсягом 44 млрд євро. Однак, повідомляється, що Німеччина швидко наздоганяє їх з військовими зобов’язаннями на загальну суму понад 17 мільярдів євро.

Також в дослідженні йдеться, що країни ЄС продовжують наздоганяти США за обсягом обіцяної військової допомоги і вже випереджають їх за цим показником.

Із загальних 25 мільярдів євро, обіцяних на важке озброєння (січень 2022 – жовтень 2023 року), 43% припадає на США і 47% – на всі країни і інституції ЄС разом узяті.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Грудня 2023 13:02

Обсяг допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня 
7 Грудня 2023 11:52

Веніславського звільнено від обов’язків представника Президента у Раді
7 Грудня 2023 10:55

На Харківщині сталась ДТП: загинуло шість людей, п’ятеро травмовані 
7 Грудня 2023 08:04

Росія вночі випустила по території України 18 Шахедів
7 Грудня 2023 07:28

Окупанти просунулися біля Авдіївки – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки