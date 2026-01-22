День соборності України: єдність на тлі війни та масованих атак РФ

Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День соборності — свято єдності українських земель. Цьогоріч воно проходить на тлі повномасштабної війни та масованих російських ударів по містах і критичній інфраструктурі.

День соборності України приурочений до проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року, який закріпив прагнення українців до життя в єдиній, незалежній державі. Ця подія стала символом неподільності українських земель і спільної історичної долі.

У 2026 році День соборності Україна зустрічає в умовах війни, коли питання єдності має не лише символічне, а й практичне значення. Після чергових масованих атак РФ по регіонах країни, з перебоями електро-, тепло- та водопостачання, державні та місцеві служби, військові й волонтери працюють разом, щоб підтримати людей і відновити зруйноване.

Реклама

Реклама

У цей день в Україні традиційно згадують, що соборність — це не лише історичний акт, а щоденна спільна відповідальність за збереження держави, її територіальної цілісності та майбутнього.