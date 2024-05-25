Обстріли Криму потрібні для того, щоб позбавити Росію можливості спостерігати за прибуттям F-16

Газета Le Monde опитала експертів про те, чому Україна продовжує часто атакувати об’єкти в анексованому Криму, враховуючи, що перспектива його звільнення зараз видається віддаленою.

На їхню думку, у цієї кампанії багато цілей: змушувати російський флот триматися на віддалі від заходу Чорного моря і не загрожувати судноплавству в Одесі та сусідніх із нею портах, порушувати постачання російської армії в материковій частині України. Але головне – це створити безпечні умови для отримання винищувачів F-16, яке очікується на початку літа.

“Росіяни використовують свої можливості спостереження в Криму, щоб дізнаватися, що відбувається в західній Україні. Дуже важливо зламати ці інструменти, щоб росіяни не побачили прибуття F-16 у реальному часі, що дало б їм змогу відреагувати”, – цитує газета експерта з міжнародних ризиків Стефана Одрана.

Обстріли цілей у Криму не поглиблюють дефіцит боєприпасів, який українська армія відчуває на фронті, оскільки дрони великої дальності і крилаті ракети SCALP/Storm Shadow для застосування на фронті не призначені, сказав виданню науковий директор Інституту стратегічних і оборонних досліджень Тібо Фуйє.