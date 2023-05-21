Суспільство

Обстріли Харківщини: Синєгубов розповів подробиці

21 Травня 2023 09:34
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Олег Синєгубов, Харківщина, обстріли

Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, вчора, близько 14:30 ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе. В результаті, було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ було пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, сталися пожежі. З пораненнями був госпіталізований чоловік 44-річний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району в результаті обстрілів було пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено 2 автомобілі.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший Куп’янського району було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Синєгубов вкотре зауважив, що в області залишається високою мінна небезпека. Так, вчора ввечері у с. Нова Гусарівка Ізюмського району внаслідок підриву на міні “Пелюстка”, отримав поранення та був госпіталізований 39-річний чоловік.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів.


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