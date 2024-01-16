Кримінал

Обстріл Нью-Йорка: ДСНС призупинила пошукові роботи, під завалами можуть бути люди

16 Січня 2024 20:48
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дснс, обстріл

Рятувальники тимчасово призупинили пошукову операцію на місці російського авіаудару у Нью-Йорку Донецької області. Під завалами під’їзду триповерхового будинку можуть перебувати п’ятеро людей, йдеться у повідомленні ДСНС у вівторок, 16 січня.

Зазначається, що розбір завалів припинили за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій Торецької МВА через безпекову складову. Роботи будуть відновленні після стабілізації ситуації, додали у ДСНС.

Рятувальники розібрали 70 т будівельних конструкцій.

У МВС додали, що прилегла територія знаходиться під ворожим обстрілом, це унеможливлює проїзд спецтехніки на місце події.


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