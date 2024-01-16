Обстріл Нью-Йорка: ДСНС призупинила пошукові роботи, під завалами можуть бути люди

Рятувальники тимчасово призупинили пошукову операцію на місці російського авіаудару у Нью-Йорку Донецької області. Під завалами під’їзду триповерхового будинку можуть перебувати п’ятеро людей, йдеться у повідомленні ДСНС у вівторок, 16 січня.

Зазначається, що розбір завалів припинили за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій Торецької МВА через безпекову складову. Роботи будуть відновленні після стабілізації ситуації, додали у ДСНС.

Рятувальники розібрали 70 т будівельних конструкцій.

У МВС додали, що прилегла територія знаходиться під ворожим обстрілом, це унеможливлює проїзд спецтехніки на місце події.