Кримінал

Обстріл аеродрому “Канатове” “повісили” на спецпризначенця

21 Квітня 2023 15:56
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Повідомлено про підозру військовослужбовцю, колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції, Роману Червінському. Як свідчать матеріали слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області влітку 2022 року.

Про це повідомили в СБУ.

Підозра оголошена за ч.5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За матеріалами справи, фігурант разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. «спецоперацію» – заволодіти літаком повітряно-космічних сил рф. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Ця «операція» проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу зс рф обстріляти летовище.

«СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд… Хочу наголосити, що ніякі хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання», – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Наразі розслідування триває. Вживаються комплексні заходи для притягнення усіх причетних до відповідальності.


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