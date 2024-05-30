Обшуки на Одеській митниці: викрито чорних експортерів зерна 

Детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки на Одеській митниці у справі про нелегальний експорт зерна.

Як повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, викрито службових осіб з числа колишніх та теперішніх працівників Одеської митниці та керівника одного із підприємств-експортерів зерна.

За його словами викрито схему, яка “надала можливість підприємству-експортеру у період з 2022 по 2023 років ухилитись від сплати податків на суму понад 13 млн грн”.

Чотирьом чинним та колишнім службовим особам Одеської митниці вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, яке причинило тяжкі наслідки), а також клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

“Цей випадок не єдиний. За моїми підрахунками схемою користувалися близько 110 підприємств. Далі буде”, – резюмував Гетманцев.

Раніше про масові обшуки на Одеській митниці 30 травня повідомила закрема журналістка Ірина Гриб. За її словами, “БЕБ зараз працює в портах Одеса та Чорноморськ із суб’єктами, у кого не було підтвердження приходу товару”.

Від 30% до 40% компаній, що експортують зерно через порти, працюють “в тіні”, казав у серпні 2023 року голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, більшість несумлінних підприємств не з Одещини.

На початку травня 2024 року hromadske випустило розслідування, в якому йшлося про те, що голова Одеської ОВА під виглядом боротьби проти компаній-одноденок взяв під контроль 85% агроекспорту України.

Дослідивши базу даних української митниці, розслідувачі виявили 40 компаній з ознаками фіктивності, які вийшли на ринок експорту агропродукції після того, як голова Одеської ОВА у серпні 2023 року ввів особливі правила для вивезення сільськогосподарської продукції на експорт з області.

Усі разом “підозрілі” компанії за останній квартал 2023 року вивезли через порти Одеської області приблизно 800 000 тонн різної агропродукції загальною вартістю близько $150 млн (6 млрд грн).