Оборонний європейський альянс анонсував новий пакет засобів ППО для України

Очолюваний Великобританією оборонний альянс кількох європейських країн оголосив про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів.

Як передає CNN, міністри оборони Об’єднаних експедиційних сил, до складу яких входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія, ухвалили таке рішення у вівторок після зустрічі.

«Обладнання вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів (116 мільйонів доларів США) буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU) для зміцнення здатності України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій». – йдеться в заяві уряду Великобританії.

Пакет «забезпечить радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також гармати та значну кількість боєприпасів», додали в ньому.