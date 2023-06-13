Політика

Оборонний європейський альянс анонсував новий пакет засобів ППО для України

13 Червня 2023 19:56
55
читать на русском →
зброя, ппо

Очолюваний Великобританією оборонний альянс кількох європейських країн оголосив про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів.

Як передає CNN, міністри оборони Об’єднаних експедиційних сил, до складу яких входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія, ухвалили таке рішення у вівторок після зустрічі.

«Обладнання вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів (116 мільйонів доларів США) буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU) для зміцнення здатності України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій». – йдеться в заяві уряду Великобританії.

Пакет «забезпечить радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також гармати та значну кількість боєприпасів», додали в ньому.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Червня 2023 19:45
40

США оголосили про новий пакет допомоги Україні
13 Червня 2023 20:28
58

Росія вийшла на новий рівень розповсюдження дезінформації
13 Червня 2023 20:05
36

Зеленський хоче створити ще один міжнародний трибунал
13 Червня 2023 19:56
55

Оборонний європейський альянс анонсував новий пакет засобів ППО для України
13 Червня 2023 18:51
17

Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення, біля Мар’їнки відбито 14 атак – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
Александр КИРШ

США последовательно саботируют настоящую помощь Украине и поддерживают мордор
Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
усі думки