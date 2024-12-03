Суспільство

Оборона на Запоріжжі: Зеленський оцінив результати як “непогані”
3 Грудня 2024 14:30
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запоріжжя, зеленський
Володимир Зеленський / ОП

3 грудня Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і зазначив, що на Запорізькому напрямку спостерігаються “непогані” результати оборони. 

Про це він написав у Telegram.

Зеленський отримав загальну інформацію про ситуацію на фронті та захист українських позицій. Найскладнішими залишаються Курахівський та Покровський напрямки.

“Ми маємо непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку”, – зазначив президент.

Лідери також обговорили дії підрозділів ЗСУ в рамках Курської операції.

“Важливо, що до виконання своїх обов’язків приступили нещодавно призначені командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головнокомандувача ЗСУ Олег Апостол. Сподіваємося на їхню ефективність на нових посадах, що позитивно вплине на підвищення боєздатності Збройних Сил України”, – додав президент.


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