Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК

В Україні продовжили термін повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних осіб до 5 червня.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

За її словами, в Офісі президента відбулася нарада за участі представників Міноборони, ЗСУ, МОЗ, і голови парламентського комітету з питань оборони Олександра Завітневича.

Під час наради обговорювали змін у законодавстві, зокрема:

звільнення від повторного проходження ВЛК осіб до 25 років та тих, хто має статус особи з інвалідністю;

перенесення дедлайну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня.

“Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю”, – зазначила Верещук.