Політика

Обличчям війни проти України стає “повар Путіна” Євген Пригожин

15 Вересня 2022 08:08
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Близький до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин стає “обличчям” розв’язаної Кремлем війни. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, низка російських військових кореспондентів схвально відгукуються про дії Пригожина в Україні і навіть закликають призначити його міністром оборони РФ, водночас критикуючи чинного голову цього відомства Сергія Шойгу.

Учора в інтернеті з’явилося відео, на якому Пригожин вербує ув’язнених однією з російських колоній у приватну військову компанію Вагнера для відправки на війну.


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