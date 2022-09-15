Обличчям війни проти України стає “повар Путіна” Євген Пригожин

Близький до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин стає “обличчям” розв’язаної Кремлем війни. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, низка російських військових кореспондентів схвально відгукуються про дії Пригожина в Україні і навіть закликають призначити його міністром оборони РФ, водночас критикуючи чинного голову цього відомства Сергія Шойгу.

Учора в інтернеті з’явилося відео, на якому Пригожин вербує ув’язнених однією з російських колоній у приватну військову компанію Вагнера для відправки на війну.