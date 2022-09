Росія вербує зеків, які скоїли важкі злочини, на війну в Україну

Найближчий друг Путіна, раніше судимий Євген Пригожин, власник приватної військової компанії “Вагнер”, особисто вербує засуджених в Росії за важкі злочини на війну в Україну.

Ex-convict and human turd-beetle Prigozhin, who sued @Bellingcat in normal court (and lost) and in kangaroo Russian court (and won) over us reporting he runs and funds the Wagner PMC, here on video recruiting Russian convicts for his "own private PMC" Wagner. pic.twitter.com/YjKdyLBYSr