Обкрадали бабусь під виглядом медиків: на Харківщині затримали двох зловмисників

Слідчі Харківщини повідомили про підозру двом чоловікам, які під виглядом медичних працівників обкрадали пенсіонерів. Поки один із зловмисників під приводом діагностики відвертав увагу стареньких, інший нишпорив по оселі.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Згідно з повідомленням, 13 квітня в селищі Нова Водолага чоловіки прийшли до квартири 82-річної жінки та представились медичними працівниками, які надають допомогу особам похилого віку. Один, під приводом діагностики, наклав на очі пенсіонерки пов’язку апарату для вимірювання внутрішньочерепного тиску. Інший тим часом грабував помешкання. Коли «медики» пішли, старенька виявила зникнення 100 тисяч гривень та золотих прикрас.

Аналогічним способом 9 червня жертвою зловмисників стала 84-річна бабуся, мешканка селища Пісочин. У жінки викрали 10 тисяч гривень та ікони.

Працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, оперативники відділу поліції № 3 ХРУП № 1, за сприяння управління кримінального аналізу встановили, що до злочинів причетні двоє 35-річних мешканців Полтавської області, один з яких – неодноразово судимий, останній раз у березі 2020 року за майновий злочин.

Після скоєння злочину 9 червня зловмисників оперативно затримали на блокпосту у місті Валки.

Того ж дня їм повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.