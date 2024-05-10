NYT з’ясувала, де розміщена російська ядерна зброя в Білорусі

Газета The New York Times проаналізувала супутникові знімки і з’ясувала, де на території Білорусі Росія розміщує ядерну зброю.

Об’єкт розташований за 32 кілометри на північ від українського кордону на військовому складі поруч із містом Осиповичі. Деякі з нещодавно збудованих там споруд мають особливості, притаманні лише ядерним сховищам на базах всередині Росії. Наприклад, нова зона, що особливо охороняється, оточена трьома огорожами на додачу до наявного периметру безпеки всієї бази. Ще одна ознака – критий навантажувальний майданчик, з’єднаний із підземним бункером радянської епохи, пише NYT.

Ядерні боєголовки зазвичай зберігаються поблизу військових баз, де розміщені носії такої зброї. Передбачуване ядерне сховище розташоване в тому ж районі, що й білоруські ОТРК “Іскандер”, які можуть бути використані для запуску ядерних або звичайних боєголовок. Росія поставила “Іскандери” в Білорусь у 2022 році.

У 2023 році, коли на базі під Осиповичами звели нові паркани, щоб створити зону підвищеної безпеки, було оновлено криту територію, включно з майданчиком для вантажівок, який тепер має новий дах, що приховує будь-яку діяльність від спостереження зверху. Ці зміни відповідають конструкціям, які можна побачити на інших ядерних сховищах на території колишнього СРСР. Було також побудовано три нові будівлі, які, судячи з усього, призначені або для адміністративного використання, або для казарм, ще одна територія наразі розчищається бульдозерами.

6 травня Кремль заявив, що проведе військові навчання з військами, дислокованими поблизу України, щоб відпрацювати можливе застосування тактичної ядерної зброї. Наступного дня міністр оборони Білорусі повідомив державним ЗМІ, що почалася перевірка ОТРК “Іскандер” та інших систем доставки ядерної зброї.

Той самий об’єкт, який сьогодні відбудовує Росія, ймовірно, використовувався для зберігання ядерної зброї під час холодної війни. За словами Вільяма Альберка, який був директором аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), а також представником Пентагону в НАТО, Радянський Союз почав розміщувати ракетно-ядерні бригади в Осиповичах і його околицях у 1960-х роках. За його словами, на складі артилерійських боєприпасів також розмістився військовий підрозділ, що займається ядерною зброєю. Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році всю ядерну зброю було вивезено з Білорусі.