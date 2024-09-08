Політика

NYT: ЗСУ блокують просування Росії до Покровська
8 Вересня 2024 11:11
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покровськ
Солдати 33-ї механізованої бригади переходять вбрід річку під час навчань у Покровському районі / Фото The New York Times

Російський наступ на місто Покровськ, яке останніми місяцями стало центром воєнних дій, застопорився на одній із ключових ділянок фронту більш ніж на тиждень, пише The New York Times. Хоча на інших ділянках тривало просування вперед, повідомляють військові з цього району.

Карти поля бою, які складені на основі відкритих джерел, таких як супутникові знімки і відео також свідчать про зупинку.

Україна посилила свої війська в районі Покровська солдатами з двох бригад, обидві з яких розмістили відео та заяви, що демонструють їхню присутність у районі міста протягом останніх трьох днів. Однак одна бригада була перекинута з іншої ділянки фронту, що потенційно може послабити оборону тепер і там.

«Напрямок на Покровськ став несподіванкою», – розповідає командир танка «Кислий» з 93-ї механізованої бригади України. «Для мене і мого екіпажу це було вперше». Бригада була розгорнута на південь від окупованого Росією міста Бахмут.

Інший підрозділ, 12-та бригада Національної гвардії України, опублікувала в п’ятницю в Telegram заяву про те, що солдатів перекинуто в Нью-Йорк (місто на північному краю російського просування до Покровська)

«Коли бригада була перекинута в цей район, ситуація на лінії фронту була катастрофічною», – повідомляється в заяві. «Незважаючи на інтенсивні бої, наші солдати тримають оборону». У заяві підкреслюється, що солдати проводять локальні контратаки в цьому районі, який є одним із флангів російського просування до Покровська.

Російські війська стрімко просувалися до міста протягом серпня, долаючи відкриті поля і невеликі села в західному напрямку. Тиждень тому просування безпосередньо до Покровська зупинилося в районі міста Селидове, як показують карти бойових дій.

Однак російський наступ продовжився в південному напрямку, де російська армія майже оточила утримувану Україною територію між містами Покровськ і Курахове.

Головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський заявив в інтерв’ю CNN, що Україна стабілізувала оборонні рубежі і що російський наступ у напрямку Покровська не просунувся «ні на метр». Він не став обговорювати просування Росії в південному напрямку.


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