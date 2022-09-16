NYT: Жителі Бєлгорода побоюються українського вторгнення

Росіяни в Бєлгороді бояться, куди може зайти війна з Україною. Деякі жителі заявили The New York Times, що вони стурбовані тим, що українські війська можуть вторгнутися до Росії.

За останні тижні Україна повернула тисячі квадратних миль своєї території від Росії.

Українські війська настільки глибоко відкинули російських загарбників на свою власну територію, що деякі російські мешканці міста за 25 миль від України стурбовані тим, як далеко можуть просунутися українські війська.

Мешканці Бєлгорода розповіли The New York Times, що через кордон вирує війна, їхнє життя кардинально змінилися, і що вони побоюються неминучого українського вторгнення після низки російських військових невдач за останні кілька тижнів.

«Вони ніби вже тут», — сказала одна жінка на центральному ринку міста, не звертаючи увагу на звуки вибухів поблизу. Інший житель розповів, що ходять чутки про те, що українські війська вперше за час війни перетнуть кордон.

«Ходить стільки чуток, люди бояться», — розповів The Times Максим, який продає на ринку військове та активне спорядження. Його клієнтура змінилася з рибалок і мисливців на військових, додав він.

Інші риють бомбосховища та пристосовуються до повсякденної реальності навчань з евакуації та перехоплення ракет над головою.

«Нам страшно, і це особливо важко, коли ти працюєш з дітьми», — сказала вихователька дитячого садка Катерина. «Діти починають бігати з криками «ракети», але ми говоримо їм, що це просто грім».