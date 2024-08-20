NYT: Жінки в Україні все частіше долучаються до чоловічої роботи

Нещодавнього ранку на сході України Карина Яцина, працівниця шахти, була зайнята керуванням конвеєрною стрічкою у тунелі глибиною 1 200 футів. Наприкінці шахти мерехтіли лампи, висвітлюючи шахтарів, які вирізають вугільні пласти.

Півтора року тому 21-річна Карина працювала нянею. Потім друзі розповіли їй, що на шахті в східному місті Павлоград наймають жінок, щоб замінити чоловіків, призваних в армію. Зарплата була хорошою, а пенсія – щедрою. Минуло зовсім небагато часу, і Карина вже йшла лабіринтом тунелів шахти, пристебнувши налобний ліхтарик до своєї червоної каски, пише The New York Times.

“Ніколи б не подумала, що буду працювати в шахті”, – сказала Карина.

Працівниця шахти Карина Яцина / Фото: The New York Times

Карина – одна зі 130 жінок, які почали працювати під землею на шахті відтоді, як у лютому 2022 року Росія напала на Україну. Тепер вони керують конвеєрами, які доставляють вугілля на поверхню, працюють інспекторами з техніки безпеки або керують поїздами, які з’єднують різні частини шахти.

“Їхня допомога величезна, тому що багато чоловіків пішли воювати”, – каже заступник начальника шахти Сергій Фараонов, якою управляє ДТЕК. За його словами, близько 1000 чоловіків, які працювали на шахті, були призвані в армію, що становить приблизно п’яту частину всього робочого персоналу. Щоб заповнити нестачу, шахта найняла близько 330 жінок.

Як пише NYT, це є частиною ширшої тенденції в Україні, де жінки дедалі частіше обіймають робочі місця, на яких тривалий час домінували чоловіки. Мобілізація солдатів призводить до виснаження робочої сили, в якій переважають чоловіки. Жінки стають водіями вантажівок і автобусів, зварювальниками на сталеливарних заводах і працівниками складів. Тисячі людей також добровільно пішли в армію.

“Існувало уявлення про жінок як про працівників другого сорту і менш надійних”, – каже виконавчий директор київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Українські шахтарі / Фото: The New York Times

Українських жінок тривалий час не допускали до певних видів робіт не лише через фізичні вимоги, а й через те, що подібні ролі вважалися занадто складними для них. За словами директора київського Центру економічної стратегії, жінки могли водити тролейбуси, але не поїзди – “було багато стереотипів”.

Але навіть з урахуванням припливу жінок їх буде недостатньо, щоб замінити всіх чоловіків, які пішли, вважають економісти. Три чверті українських роботодавців відчувають брак робочої сили, показало недавнє опитування.

До війни, за даними Світового банку, працювали 47 відсотків українських жінок. Відтоді Україну покинуло близько 1,5 мільйона працівниць, що становить близько 13 відсотків від загального числа.

Після початку війни український уряд призупинив дію закону, який забороняв жінкам працювати під землею і в “шкідливих або небезпечних” умовах. Тепер вони регулярно з’являються в тісних ліфтових шахтах, які доставляють робітників у глибини шахт.

“Я був здивований. Незвично бачити жінку з лопатою, яка робить чоловічу роботу”, – сказав Дмитро Тобалов, 28-річний шахтар, після того, як жінка пройшла повз нього та інших шахтарів, що відпочивали на лавках у тунелі.

Тобалов розповів, що з його групи шахтарів в армію пішли 12 осіб, їх замінили 10 чоловіків і дві жінки. “Вони чудово справляються”, – сказав він про жінок.

Кранівниця Валентина Коротаєва / Фото: The New York Times

Кілька жінок сказали, що прийшли на Покровську шахту “Метінвесту”, тому що вона пропонувала стабільну роботу. 30-річна Валентина Коротаєва, колишня продавчиня, розповіла, що втратила роботу після того, як поруч із магазином упала ракета, і тепер вона працює кранівницею на шахті.

Як довго Коротаєва зможе зберегти свою роботу, залежатиме від ситуації на лінії фронту, розташованій всього за вісім миль від шахти. Останніми тижнями російські війська все ближче підходять до Покровська.

Росія часто обстрілює район Покровського, і керівництво шахти підготувало плани евакуації на випадок, якщо залишатися там стане занадто небезпечно.

“Це страшно”, – каже Коротаєва, мати двох дітей. “Але поки що я залишаюся, тому що тут є школи і дитячі садки. Більше йти нікуди”, – додала вона.

Кілька жінок сказали, що робота в шахті – це спосіб брати участь у військових діях, підтримуючи українську економіку, поки чоловіки б’ються на фронті. Вугільні шахти були рятувальним кругом для багатьох міст і селищ на сході України, на них працювали десятки тисяч людей, і вони робили значний внесок до державного бюджету за рахунок податків.

Юлія Коба, колишня дитяча психологиня, яка в червні влаштувалася на шахту в Покровську оператором конвеєрної стрічки, описує це як багатосторонню роботу, в якій жінки в тилу підтримують чоловіків на фронті. “Вони там, а ми тут”, – сказала вона.

Коба розповіла, що колеги-чоловіки скептично поставилися до її нової посади. Деякі вважають, що жінкам не місце в темних і запорошених тунелях шахти. “Що ти робиш? Чому ти тут, а не десь над землею?” – запитували її.

Але з часом, додала Коба, чоловіки поступово подолали гендерні стереотипи і зрозуміли, що жінки можуть виконувати цю роботу так само добре, як і чоловіки. Якщо жінки “йдуть служити в збройні сили, то чому вони не можуть займати традиційно чоловічі посади в шахті?” – сказала вона.

Майбутні жінки-шахтарі під час навчання / Фото: The New York Times

Компанії також намагаються залучити більше жінок на ринок праці за допомогою навчальних програм.

Покровська шахта розпочала програму на початку цього року, яка на цей момент дозволила 32 жінкам працювати під землею. Шведська некомерційна організація Reskilling Ukraine запропонувала прискорені курси навчання для жінок, які бажають стати водіями вантажівок. Цього року заявки подали понад 1000 жінок, але в організації є кошти, щоб навчити тільки 350, каже координаторка програми Олександра Панасюк.

“Багато жінок хотіли стати водіями, але довгий час суспільство не дозволяло їм цього зробити”, – каже Панасюк. “Зараз ситуація змінюється”, – зазначила вона.

На шахті “Павлоград” кілька жінок, найнятих під час війни, тепер сподіваються зробити кар’єру і просунутися кар’єрними сходами. Яцина – оператор конвеєрної стрічки – сказала, що хотіла б стати техніком-електромеханіком. “Я думала про це”, – сказала вона, і слабка посмішка закралася на її юнацьке обличчя. “Мені тут подобається”.