NYT: Здобутки під Бахмутом викликають в України надії на перелом

Українські сили змогли повернути позиції на флангах відсунувши росіян від трас на місто. Але в самому Бахмуті тривають запеклі бої. Росіяни наступають, пише The New York Times.

“Кліщі змикаються”, – сказав Євгеній Пригожин, засновник групи найманців Вагнера, яка очолила криваву російську акцію.

Він помилився. Кліщі ніколи не зімкнуться, і тепер українські війська ще більше розкрили їх, повернувши собі території на північ і на південь від зруйнованого міста за кілька днів, на захоплення яких росіянам знадобилося багато тижнів.

“Генерал Сирський та інші українські командири попередили, що бої, як і раніше, мають запеклий характер, а в Бахмуті триває запекла битва, де російські війська намагаються вибити останніх українських захисників з руїн міста”, – пише видання.

Військові кажуть, що Росія вже направила підкріплення до району Бахмута, у тому числі танкові частини та свіжі сили бойовиків, щоб спробувати зупинити наступ українських військ.

За словами українських солдатів, ситуація всередині міста стала настільки жахливою, що командири відправляють туди лише добровольців.

“Якщо ви увійдете в Бахмут, ви повинні знати, що можете не вибратися”, – заявив військовий.

Його товариш сказав: “Божевілля зараз перебувати в Бахмуті. Обстріли ніколи не припиняються”.

Тим часом представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на бахмутському напрямку українські війська просунулися на 500 метрів.

“Ми проводимо вдалу оборонну операцію і час від часу атакуємо на флангах. Не стала винятком і ця доба – сили оборони просунулися на різних ділянках до 500 метрів”, – заявив Череватий.