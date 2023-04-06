NYT: Як провалився російський наступ

Нездатність Москви закріпитися на Донбасі показує, як мало їй вдалося досягти в наступі і як її Збройним силам було важко ефективно захопити міські райони протягом усієї військової кампанії.

Про це пише The New York Times у матеріалі “Як провалився російський наступ”.

Після мобілізації сотень тисяч військовослужбовців Росія більше не відчуває гострого недоукомплектування, як це було восени, коли вона втратила частину територій через несподіваний український контрнаступ.

Але навіть із великою кількістю військ та вогневою потужністю Росії в кращому разі вдалося лише просунутися вперед, зіткнувшись із добре підготовленими українськими позиціями, укриттями та будівлями, із сильно укріпленими лініями оборони після майже десятирічних боїв.

Бої спричинили значні витрати і для України. Навесні цього року українські військові готові розпочати великий контрнаступ, і продовжуючи спроби утримати Бахмут, але вони втратили у боях солдатів, яких можна було б використати у наступі.

На півдні Київ зіткнеться з добре підготовленою російською мережею окопів, протитанкових пасток та мінних полів.

Українським військам також доведеться зважати на постійну нестачу боєприпасів. Західні офіційні особи висловили стурбованість щодо швидкості, з якою Україна виснажує артилерійські запаси, випускаючи тисячі снарядів на день, захищаючи Бахмут за всяку ціну. Західні виробники нарощують виробництво, але піде багато місяців, щоб нові поставки почали задовольняти попит.