NYT: Як Кремль знаходить способи поширювати свої меседжі

Великі американські соціальні медіа-компанії іноді описують завдання виявлення дезінформації або інших зловмисних матеріалів, що просуваються в Інтернеті державними суб’єктами, як нескінченну гру в кішки-мишки, пише The New York Times.

Цього тижня деякі з них зробили значний крок у цій грі, видаливши RT і пов’язану з ним російську державну медіа-мережу зі своїх платформ – крок, який, на думку медіа-аналітиків, у короткостроковій перспективі різко зменшить кількість аудиторії цієї мережі. Але Кремль, коли йому перешкоджали в минулому, швидко розробив нові способи донесення своїх повідомлень, зазначають вони, і RT може перейти на інші канали для розповсюдження.

Згадаймо, що сталося лише два роки тому, коли Канада і Європейський Союз повністю заборонили RT. Глядацька аудиторія таких каналів, як RT Deutsch і RT France, у різних країнах одразу ж впала, але за кілька днів з’явилися нові сторінки, які точно повторювали RT під іншими, не пов’язаними з ним іменами, які не були заблоковані і з’являлися в результатах пошуку в інтернеті, зазначили експерти.

«Це не обрушить їхню аудиторію», – сказав Брет Шафер, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла, говорячи про нову заборону. Він є співавтором звіту, в якому досліджується подальше поширення контенту RT після попередньої заборони, що була викликана вторгненням Росії в Україну в 2022 році. «Якщо ви дійсно затятий прихильник RT, ви знайдете спосіб отримати до нього доступ», – сказав він. «Що дійсно шкодить, так це їхній здатності охоплювати платформи, досягати нових аудиторій, бути на очах у людей, які не шукають RT активно».

Протягом останнього десятиліття Кремль намагався задушити всі незалежні вітчизняні ЗМІ, витіснивши більшу частину з них з країни. Але він також працював над створенням державної мережі міжнародного мовлення, щоб покласти край тому, що президент Володимир Путін назвав західною «монополією» на інформацію в усьому світі. RT є центральним елементом цієї мережі.

Онлайн-сторінки RT та інших пов’язаних з ним ЗМІ, таких як «Спутник», створили всесвітню аудиторію у Facebook, яка налічує понад 88 мільйонів підписників, згідно з даними, опублікованими на сайті CrowdTangle на початку цього року. Основний меседж RT про те, що Захід залишається імперіалістичним агресором, добре поєднується з поширеною недовірою до Сполучених Штатів і Європи.

У понеділок Meta, материнська компанія Facebook, Instagram і WhatsApp, і Alphabet, що володіє YouTube, заборонили RT і пов’язані з ним організації, підконтрольні «России сегодня», головній організації російських державних ЗМІ. Заборона перерізала кілька артерій прямого доступу мереж до своєї аудиторії.

Немає сумнівів, кажуть експерти, що російські мережі втратять значну частину своїх підписників: наприклад, були видалені ті сторінки у Facebook, які залучили 88 мільйонів людей.

«Ви не можете відтворити одну з цих величезних платформ соціальних мереж за одну ніч», – сказав Емерсон Т. Брукінг, науковий співробітник Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради.

Але RT і пов’язані з ним мережі мають багато інших можливостей для поширення своїх повідомлень, не в останню чергу тому, що вони надзвичайно популярні в Латинській Америці, на Близькому Сході та в Африці. Використання дзеркальних сторінок означає, що вони не тільки з’являються в результатах пошуку, але їхній контент також можна розміщувати на таких сайтах, як Reddit або WhatsApp, не обов’язково викликаючи тривогу.

Крім того, спостерігається поширення інших платформ, зокрема Telegram і X, які не заборонили їх.

За словами Дугласа Фараха, президента IBI Consultants і провідного автора доповіді про вплив RT в Латинській Америці, опублікованої Інститутом миру США, у Латинській Америці RT і пов’язані з ним мережі мають розгалужену систему розповсюдження, яка включає в себе легкодоступні телевізійні трансляції, а також численні соціальні медіа-платформи. Сам телеканал RT встановив величезну присутність у Мексиці, а його латиноамериканське відділення, Actualidad RT, на початку цього року обклеїло Мехіко білбордами зі слоганами на кшталт «Правда про світ – на RT».

За словами пана Фараха, телевізійна мережа teleSur, створена Венесуелою, Кубою та іншими державами, транслює контент RT безпосередньо по всьому континенту. Нова онлайн-мережа Canal Red, заснована минулого року в Іспанії, також повторює контент RT і найняла щонайменше одного відомого телеведучого, який раніше працював на російську мережу. Він заперечує свої зв’язки з Росією, називаючи себе нейтральним.

Фарах зазначив, що за останні місяці в Латинській Америці російські союзницькі мережі стали набагато агресивнішими у викритті України як гнізда нацистів. Загалом, підкреслення традиційної репутації Сполучених Штатів як владної, експлуататорської держави є основою меседжів цих мереж, що допомагає їм знаходити співчутливу аудиторію в регіоні, як і на Близькому Сході.

«Велика частина російської піар-стратегії полягає в тому, щоб використовувати критику Америки і, ширше кажучи, західної політики в різних місцях, і зараз у них найлегші часи в світі в цьому відношенні, тому що американська політика, коли мова йде про Ізраїль і Газу, неймовірно непопулярна в усьому світі», – сказав Х.А. Хеллієр, позаштатний дослідник близькосхідної політики в Фонді Карнегі. «Ви отримуєте набагато більше співчутливого висвітлення палестинців на RT, ніж в інших англомовних ЗМІ».

За даними Державного департаменту США, в Африці RT таємно керує онлайн-виданням African Stream, яке працює на широкому спектрі платформ. African Stream заявляє, що є незалежним ЗМІ, яке фокусується на африканських питаннях, і опублікував заяву, в якій заперечує будь-який зв’язок з RT. Але мережа часто просуває проросійські та антизахідні наративи, згідно з аналізом, проведеним Обсерваторією Інтернету Стенфордського університету.

Що стосується Сполучених Штатів, то RT як мережа мовлення ніколи не приваблювала широку аудиторію, хоча, за словами експертів, деякі інтернет-ЗМІ, такі як Infowars, передруковували її статті.

Багато російських тез, як-от твердження про те, що американська демократія перебуває в безладі, все одно поширюватимуться в Сполучених Штатах, вважає Сара Енн Оутс, авторка нової книги «Бачити червоне: Російська пропаганда та американські новини», значною мірою тому, що колишній президент Дональд Трамп і його прихильники говорять про це.

«Це набагато ефективніше, ніж та чи інша платформа», – сказала вона.

Проте низка кримінальних справ проти RT у США, оголошених цього місяця, може викликати питання щодо інформації, яку він просуває, що може відштовхнути неідеологічну аудиторію, зазначає вона та інші учасники.

Гіганти соціальних мереж перебувають під тиском з вимогою обмежити поширення російської пропаганди після президентських виборів у США 2016 року, коли стало зрозуміло, що Кремль працював над загостренням внутрішніх розбіжностей, наприклад, використовуючи соціальні мережі для організації конкуруючих вуличних демонстрацій.

Значну частину цієї роботи виконувало «Агентство інтернет-досліджень» – темна група, якою керував покійний магнат громадського харчування і ватажок найманців Євген Пригожин.

Тепер Сполучені Штати звинувачують Кремль у глибокій причетності до цього. Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що RT і пов’язані з ним ЗМІ мають прямі зв’язки з російською розвідкою і працюють над поширенням дезінформації з метою втручання в іноземні вибори і допомоги в закупівлі зброї для війни в Україні.

Кількома днями раніше з’явилася новина про кримінальні справи проти RT, коли Міністерство юстиції висунуло звинувачення двом співробітникам RT у тому, що вони спрямували щонайменше 9,7 мільйона доларів американським подкастерам Tenet Media, сайту потокового відео в штаті Теннессі, з метою просування російської пропаганди. Крім того, департамент закрив 32 інтернет-сайти, які, за його словами, були створені Росією для імітації новинних сторінок таких організацій, як The Washington Post і Fox News, але використовувалися для поширення російської дезінформації.

«Раніше це був дим і дзеркала, а тепер це – димлячий пістолет», – сказала Оутс.

У середу Спеціальний комітет Сенату США з питань розвідки провів слухання, присвячені іноземним загрозам нинішнім американським виборам.

Під час слухань сенатор Марк Уорнер, демократ від штату Вірджинія і голова комітету, поставив під сумнів, скільки матеріалів Росія зможе передати в обхід заборон. «Я думаю, що вони проникають набагато більше, ніж було представлено», – сказав він, зазначивши, що Росія, як і самі кандидати в президенти, схоже, зосередила свої зусилля на шести основних штатах, що вагаються.

Багато російських коментаторів розкритикували цей крок соціальних мереж як наступ на свободу слова, який американські офіційні особи охарактеризували як смішний, враховуючи відсутність будь-якої такої свободи в Росії. «Думка про те, що Росія чи Китай дозволять подібні маніпуляції у своїх соціальних мережах, є неймовірною», – сказав пан Ворнер під час слухань.

Зрештою, однією з сильних сторін російських ЗМІ за кордоном була їхня здатність постійно з’являтися в нових іпостасях, вважають експерти. «Вони дуже добре пристосовуються до різних культур, – сказала пані Оутс. «RT дуже схожий на гідру: ви відрубуєте одну голову, і з’являється інша».