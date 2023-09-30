NYT: Військовий госпіталь США у ФРН лікує американців, поранених в Україні

У військовому госпіталі США Landstuhl Regional Medical Center, розташованому в німецькому місті Ландштуль, серед інших лікуються американські громадяни, які отримали поранення в Україні, повідомляє газета The New York Times. “Хоча їхня кількість залишається невеликою – зараз їх там 14 – це знаменує важливий новий крок щодо поглиблення участі США в цій війні”, стверджується в публікації.

“Після початку російського вторгнення у 2022 році сотні американців – у тому числі багато ветеранів – вирушили допомагати Україні захищатися. Через 19 місяців там знаходяться, можливо, лише кілька сотень тих, хто бере участь у добровольчих формуваннях або служить за контрактом у ЗСУ”, – пише NYT.

Досі громадяни США, поранені в Україні, були змушені покладатися на “строкату суміш” з українських лікарень та західних благодійних організацій. “Однак зараз Пентагон почав пропонувати деяким із них те ж саме медобслуговування, яке отримують військовослужбовці армії США”, – зазначають автори.

Минулого літа Пентагон дозволив госпіталю Landstuhl Regional Medical Center одноразово лікувати до 18 службовців ЗСУ. “Той факт, що більшість військових української армії в Ландштулі є американцями, показує, який несподіваний розвиток набула ця війна”, – резюмують журналісти NYT.