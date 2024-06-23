NYT: Україна закликає союзників дозволити використовувати зброю проти російської авіації

У той час як бомби, скинуті російськими військовими літаками, зруйнували житлові квартали українського міста Харкова цими вихідними, убивши щонайменше чотирьох людей і поранивши десятки інших, президент Володимир Зеленський у неділю закликав союзників послабити обмеження на використання західної зброї, щоб його війська могли використовувати її проти російських авіабаз.

Як пише The New York Times, нещодавнє рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати деякі види зброї для нанесення ударів по силах на території Росії мало негайний вплив, допомогло Україні запобігти наступу Москви на північ від Харкова і сповільнило бомбардування міста, другого за величиною в Україні, що розташоване лише за 25 миль від кордону.

Однак зняття американських обмежень не поширюється на використання армійських тактичних ракетних комплексів, відомих як ATACMS, дальність дії деяких з яких становить близько 190 миль. Ця більш далекобійна зброя необхідна для нанесення ударів по авіабазах у глибині російської території, які використовуються бомбардувальниками. Києву доводиться покладатися здебільшого на власний парк безпілотників вітчизняного виробництва, що зростає, щоб вразити ці бази.

ППО України поступово зміцнюється після кількох місяців затримки американської військової допомоги, але Росія продовжує щоденні бомбардування, і Зеленський відчайдушно намагається знайти способи запобігти атакам до їх початку.

“У нас достатньо рішучості, щоб знищити терористів на їхній території – це справедливо, – і нам потрібна така ж рішучість від наших партнерів”, – заявив він у неділю в соціальній мережі.

“Тільки за цей день наші воїни збили дві російські ракети “Калібр”, – написав він. “Учора – 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників. І так далі – щоночі й щодня”.

Його офіс опублікував відеоролик, що демонструє, за його словами, деякі з тих руйнувань, які Росія завдала за останні кілька тижнів. У 90-секундному відео показано пожежі і полум’я, спричинені ударами майже у всіх регіонах України, про які повідомляють місцева влада і рятувальники.

Останні атаки цими вихідними включали удари, що зруйнували приблизно половину будівель Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на заході України, та атаку на Київ, що закінчилася перед світанком у неділю: уламки ракет, що впали з неба, врізалися в будинки й багатоповерхівки, поранивши кількох людей.

Увечері в неділю бригади швидкої допомоги намагалися знайти тих, хто вижив після чергового повітряного бомбардування Харкова. Зеленський повідомив у соціальних мережах, що внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина.

Зеленський заявив, що можна було б зробити більше, щоб зупинити бомбардування, і як доказ вказав на негайний вплив переглянутих правил ведення бойових дій на Харків і його околиці.

Назар Волошин, прес-секретар українських військових, заявив у неділю, що вперше відтоді, як Москва почала транскордонний наступ на північ від міста на початку травня, не було повідомлень про великі російські наступальні дії в цьому районі.

За словами Волошина, російські війська “відводять деякі підрозділи для поповнення”, продовжуючи обстрілювати район і зміцнювати нові оборонні рубежі.

Інститут вивчення війни, вашингтонська дослідницька група, відзначив зниження атак російської піхоти на північ від Харкова, але сказав, що Москва, схоже, активізувала свої наступи в інших частинах східної України. Військові експерти заявили, що, на їхню думку, російські атаки під Харковом були спрямовані, принаймні частково, на те, щоб створити проломи в інших місцях, розтягуючи українські сили ще більше. На інших ділянках фронту Росія продовжувала досягати значних успіхів.

Але в міру того, як західна зброя надходила в Україну, а адміністрація Байдена послаблювала обмеження на використання американської зброї, артилерійські бригади під Харковом отримали дозвіл на використання реактивних систем залпового вогню, відомих як HIMARS, які стріляють ракетами із супутниковим наведенням на відстань до 62 миль, для нанесення ударів по російських військах через кордон. Майже відразу ж, як зазначають командири в цьому районі, темп російських наступів сповільнився, оскільки піхотні підрозділи загрузли в болоті та залишилися без підтримки.

Україна також націлилася на системи S300 і S400, які Росія використовувала для обстрілу Харкова ракетами з іншого боку кордону. За словами українських офіційних осіб, відтоді як батареї були виведені з ладу, не надходило повідомлень про влучання ракет цього типу в місто.

Олег Синєгубов, голова військової адміністрації Харківської області, сказав: “Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що абсолютно можливо захистити наші міста і населені пункти від російських бомб”.

Зеленський сказав, що він “вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонному Харківському регіоні”, додавши, що “такі дії необхідно продовжувати”.

Українські чиновники висловили особливе бажання зупинити потужні керовані бомби, які розгорнув Кремль.

Минулого тижня канал у Telegram під назвою Fighterbomber, що має тісні зв’язки з російськими військовими, опублікував відео, в якому стверджується, що одна з таких гігантських бомб, відома як ФАБ-3000, була застосована на північ від Харкова. Вагою понад 6 600 фунтів, ця зброя є однією з найпотужніших бомб, що перебувають на озброєнні Росії, принаймні втричі більшою, ніж деякі бомби американського виробництва, які Ізраїль використовував у Газі.

Ілля Євлаш, прес-секретар ВПС України, сказав, що до аналізу уламків неможливо прокоментувати заяви про те, що було використано ФАБ-3000.

Росія вже розробила крилаті системи наведення для свого арсеналу старих бомб вагою від 500 фунтів до більш ніж 3000 фунтів, перетворивши їх на зброю, яка може бути застосована військовими літаками за межами досяжності українських ППО.

Ці бомби допомогли російським військам захопити місто Авдіївку на початку року і відтоді відіграють важливу роль у просуванні Росії вперед.

За словами Зеленського, у травні Росія випустила понад 3200 керованих бомб. У суботу він заявив, що цього місяця Москва вже випустила понад 2400 снарядів.

Представники Пентагону відмовилися вдаватися до подробиць нового посібника з розгортання американської зброї, але незабаром після того, як президент Байден схвалив її використання за межами кордону, Майкл Карпентер, старший директор з Європи в Раді національної безпеки, заявив українському державному інформаційному агентству, що це рішення “не стосується ATACMS або ударів великої дальності”.

Генерал-майор Патрік С. Райдер, прес-секретар Пентагону, цього тижня підтвердив це твердження.

“Здатність відкривати вогонь у відповідь – ось на що спрямована ця політика”, – сказав він.

Коли йдеться про “боєприпаси великої дальності, такі як ATACMS”, зазначив він, “політика не змінилася”.