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NYT: Україна відчайдушно потребує систем ППО

28 Жовтня 2023 20:28
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ппо

Американська The New York Times пише, що Україна та США створили “гібридні” системи ППО.

Офіційні особи США називають цю програму FrankenSAM.

Вона дозволяє запускати сучасні зенітні ракети західного калібру із модернізованих радянських пускових установок.

Один варіант поєднує пускові установки “Бук” та ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети Sidewinder. Вони пройшли випробування на військових базах у США та надійдуть на озброєння ЗСУ незабаром.

Також видання пише, що цього тижня в Україні почала працювати ракетна система Hawk часів холодної війни.

NYT нагадує, що Україна “відчайдушно потребує” систем ППО напередодні зими.


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