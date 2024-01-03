NYT: Телемарафон перетворився на державну пропаганду

Телемарафон Єдині новини, запущений в Україні в перші дні повномасштабної війни, на другому році російського вторгнення зазнає критики за те, що малює «занадто райдужну картину війни». Проєкт, який давав людям бойовий дух і надію, зараз сприймається як «державна пропаганда».

Газета New York Times опублікувала матеріал про роль телемарафону в Україні, кількість глядачів якого скоротилася вчетверо з березня 2022-го. Тож критики все частіше закликають змінити формат проєкту, який щонайменше на 40% фінансується з держбюджету.

З перших днів російського вторгнення новинний телемарафон був важливим інструментом інформаційної війни в Україні. Його створили указом президента Володимира Зеленського для протидії російській дезінформації та підтримки бойового духу українців.

Проєкт охоплював близько 60% загальної довоєнної аудиторії України. Кожному з шести телеканалів надали кілька годинних інтервалів для заповнення новинами та коментарями, які транслюються всіма учасниками телемарафону.

Кілька медіаекспертів і журналістів розповіли NYT, що ексміністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко особисто брав участь у нарадах з координації висвітлення новин. Крім цього, телеканали застосували у своєму висвітленні форму «самоцензури».

На початку війни більшість українців вважали цей проєкт життєво важливим. Поки російські війська наближалися до Києва та інших міст, телебачення інформувало глядачів про бойові дії, радячи їм, де знайти притулок і коли евакуюватися. Проєкт також допомагав утримувати мотивацію, зокрема, транслюючи щоденні звернення Зеленського.

Однак у 2023 році українці втомилися від цілодобового телемарафону, який дедалі частіше висміюється як «рупор влади».

А після того, як опозиційним телеканалам заборонили брати участь у телемарафоні, стурбованість щодо впливу влади на інформаційний потік посилилася.

Глядачі почали скаржитися, що телебачення малює надто райдужну картину війни, приховуючи тривожні події на лінії фронту, що послаблює підтримку України з боку Заходу, і, зрештою, не може підготувати громадян до тривалої війни.

У підсумку патріотичний підтекст програми став дедалі більш перебільшеним. Телебачення «зображує події в Україні так, ніби все гаразд, ніби перемога не за горами», розповіли глядачі NYT.

Керівниця київського Інституту масової інформації Оксана Романюк назвала телемарафон «державною пропагандою».

Рейтинги проєкту почали падати. З березня 2022 року, коли на частку марафону припадало 40% українських глядачів, показник упав учетверо — до 10% сьогодні, повідомила заступниця шеф-редактора порталу Детектор медіа Світлана Остап.

Критики заявляють, що телемарафон зараз приносить більше шкоди, ніж користі. Голова комітету парламенту зі свободи слова Ярослав Юрчишин раніше публічно поставив під сумнів ефективність новинного мовлення. Він вважає, що програма засліплює людей і не описує труднощі, з якими стикається Україна. Це призводить до того, що громадяни, які живуть далеко від фронту, забувають про війну, вважає нардеп.

Також критики зазначають, що телемарафон перетворився на «піар-операцію для Зеленського», рейтинги якого також почали падати.

Тому марафон має змінитися, щоб уникнути імітації російської пропаганди, оскільки Україна має думати про захист демократії під час війни, додала Романюк з Інституту масової інформації.

28 грудня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати опитування, згідно з якими довіра до телемарафону Єдині новини знизилася на 26% з травня минулого року. Частка тих, хто довіряє марафону, впала до 43%.

Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв в інтерв’ю Українському радіо 31 грудня заявив, що провідні українські телеканали розглядають можливість зміни формату телемарафону Єдині новини, оскільки проєкт «досяг своєї мети».