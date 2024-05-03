NYT: США схвалили надання Україні додаткової зброї. Тепер це перегони на випередження

Минулої неділі Україна отримала партію протитанкових засобів, ракет і так необхідних 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це була перша частина військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів, яку президент Байден схвалив лише чотирма днями раніше.

Друга партія цієї зброї та боєприпасів прибула в понеділок. А у вівторок до Польщі прибула нова партія ракет-перехоплювачів Patriot з Іспанії. За словами високопоставленого іспанського чиновника, вони скоро опиняться на українському фронті, пише The New York Times.

Зараз триває активна робота з доставки зброї для виснаженої української армії, яка відчайдушно потребує допомоги. За останній тиждень на склади НАТО в Європі прибув цілий шквал літаків, потягів і вантажівок із боєприпасами та системами озброєнь, які мають бути переправлені через кордони України.

Але Байдену та іншим союзникам по НАТО може виявитися важко підтримувати оперативні поставки постійно. Доставка обіцяної зброї зі США, Великої Британії та Німеччини в достатній кількості для зміцнення оборони України на полі бою може зайняти місяці.

Директор національної розвідки США Авріл Гейнс заявила Конгресу, що Росія потенційно може прорвати деякі українські лінії фронту на сході країни. Широко очікуваний російський наступ цього або наступного місяця тільки посилює відчуття серйозності.

Аналітики в уряді США і за його межами вважають, що в кращому випадку [до осені], а в гіршому – кінець року, Україна зможе стабілізувати лінію фронту.

Деякі поставки з нового озброєння однак почали надходити ще до того, як про них було оголошено. Один із британських чиновників з питань оборони повідомив, що частина допомоги в розмірі 620 мільйонів доларів, про яку прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив 23 квітня, почала надходити ще кілька тижнів тому.

Але на доставку додаткових партій ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow, які британський чиновник назвав “абсолютним пріоритетом”, можуть піти тижні.

Високопоставлені американські та інші західні чиновники підтвердили, що артилерія, ППО та інші боєприпаси є найнагальнішими потребами України. Вони належать до тих видів озброєнь, які наразі доставляють якнайшвидше: їх переправляють на склади військовими літаками, а потім перевозять через кордон потягами або вантажівками. Озброєння упаковане в піддони, які легко сховати. Оперативними можуть бути поставки з резервів, якщо боєприпаси вже накопичені в Центральній і Східній Європі.

За словами фахівця з логістики, американській військовій базі в Німеччині може знадобитися лише кілька днів, щоб скоординувати доставку найбільш терміново необхідних озброєнь. Для бойових машин, катерів, гармат, ракетних установок і систем ППО потрібно більше часу. Їхні розміри часто вимагають перевезення морем або залізницею під посиленою охороною.

Найбільший обсяг великогабаритної зброї, яку фінансують за рахунок нової американської допомоги, і навіть деякі боєприпаси будуть доставлені зі США не раніше літа – або навіть пізніше. Не всю обіцяну зброю можна отримати відразу. Буде потрібен час, щоб визначити, яку зброю може бути передано Україні без виснаження підрозділів НАТО.

Крім того, українські війська повинні пройти навчання з використання деяких видів зброї, перш ніж вони будуть передані, як, наприклад, система Patriot, про яку було оголошено 13 квітня.

У понеділок близько 70 українських військовослужбовців розпочнуть шеститижневий курс навчання роботі з системою Patriot на авіабазі в східній Німеччині.

Начальник відділення протиповітряної та протиракетної оборони наземного базування у штабі ВПС Німеччини полковник Ян-Генрік Сухордт пояснює, що це прискорений курс порівняно з шести-дев’ятимісячним, який зазвичай проходять німецькі ВПС. “Не можна просто так віддати таку систему озброєння, як Patriot, не навчивши людей, як її використовувати”, – підкреслює полковник Сухордт в інтерв’ю.

Після завершення навчання німецьким військам знадобиться близько двох днів, щоб доставити ракетні установки, радари та інші деталі в центр логістики в Польщі і передати їх Україні.

Нова обіцяна система Patriot, як очікується, прибуде в Україну не раніше кінця червня. Її доставка може збігтися з постачанням іншої великої системи озброєнь, яку Україна давно вимагає: винищувачів F-16.

Незважаючи на те, що Україна просить ці літаки практично від самого початку війни, очікується, що їх буде поставлено тільки цього літа – і тільки в невеликій кількості.

Поки Україна намагається утримати територію, американські чиновники вважають, що Росія продовжуватиме наступати і використовуватиме ті переваги, які в неї є зараз, до того, як буде доставлено всю західну допомогу.

“Я не думаю, що росіяни мали намір зробити великий ривок зараз, але вони домоглися тактичних успіхів у кількох місцях і, найімовірніше, поспішать скористатися ними до того, як на фронт рине потік нових боєприпасів, здатних змінити ситуацію”, – сказав колишній високопоставлений співробітник ЦРУ Ральф Ф. Гофф, який служив у Східній Європі та Радянському Союзі.

Він попереджає, що погрози міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо посилення атак на логістичні центри та склади західної зброї в Україні, які пролунали минулого тижня, слід сприймати серйозно.

Західні лідери та представники оборонних відомств майже одностайно сходяться на думці, що Україна переживає особливо складний момент на похмурій дузі дворічного конфлікту, що вимагає терміновості в постачанні зброї.