Четверо людей постраждали внаслідок атаки на Київ (фото)

Унаслідок атаки дронів на Київ 1 січня постраждали четверо людей. Двох із них госпіталізували. Ще двом медики надали допомогу на місці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними ДСНС України, у Печерському районі сталось часткове руйнування з четвертого по шостий поверхи житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Триває локалізація пожежі, на місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У Святошинському районі сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. На місці працює 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.