Суспільство

Четверо людей постраждали внаслідок атаки на Київ (фото)
1 Січня 2025 09:21
київ, обстріли
Рятувальники на місці пожежі у Києві / Фото: ДСНС України

Унаслідок атаки дронів на Київ 1 січня постраждали четверо людей. Двох із них госпіталізували. Ще двом медики надали допомогу на місці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними ДСНС України, у Печерському районі сталось часткове руйнування з четвертого по шостий поверхи житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Триває локалізація пожежі, на місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки. 

У Святошинському районі сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. На місці працює 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Наслідки атаки на Київ 1 січня / Фото: ДСНС України

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